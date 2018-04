Zahlreiche Besucher genießen den Frühling am Federsee

Den herrlichen Frühlingstag am Ostermontag haben überaus viele Besucher ausgenutzt, um einen Spaziergang an den Federsee zu machen. Der Frühling ist trotz noch sehr kalter Tage nicht mehr aufzuhalten. Auch am Federsee ist das inzwischen nicht mehr zu übersehen. Die Vogelwelt ist schon recht lebhaft dabei, sich auf die Brut vorzubereiten und auch die Pflanzenwelt befindet sich praktisch in den Startlöchern. Entsprechend stark war das Besucheraufkommen am See an den Osterfeiertagen. Kein freier Parkplatz und zuweilen längere Schlangen an der Stegkasse zeigten, wie beliebt der Federsee als Ausflugsziel ist. Foto: Klaus Weiss