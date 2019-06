Züglefest zog viele Besucher an

Sehr gut besucht war das Züglefest im Postpark. Die Stadtkapelle hatte geladen und mit Musik, Speis und Trank die Gäste bestens unterhalten.

Nach der Übernahme der Patenschaft über das altehrwürdige Buchauer Bähnle durch die Stadtkapelle fanden sich am Sonntag überraschend viele Festgäste zum zweiten Züglefest unter der Stadtkapelle im Postpark ein. Ohne ein großes Programm, bei den tropischen Temperaturen war das auch nicht notwendig, war das Züglefest im idylischen Park mit altem schattenspendenden Baumbestand wieder eine richtig gemütliche Sache. Schon beim Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Dürnau waren alle Plätze belegt, und die Organisatoren mussten weitere Tische und Bänke aufstellen. Zuvor hatte Bürgermeister Peter Diesch das erste Fass Bier angestochen, das obligatorisch an die Musikkapelle Dürnau ging.

Am Nachmittag unterhielt dann die Stadtkapelle in kleiner Besetzung die Besucher. Selbstverständlich war für die Besucher des Festes, wie bei den musikalischen Festwirten nicht anders erwartet, alles getan worden um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Für Speis und Trank, später dann Kaffee und Kuchen , war ausreichend gesorgt. Für die kleineren Besucher waren Malutensilien bereitgestellt, damit diese das Buchauer Bähnle malen konnten. Ein Teil des Erlöses will die Stadtkapelle wieder in die Pflege des Buchauer Bähnles aufwenden.