Xälzbären freuen sich auf die Fasnet 2023

Die Sorge, dass die lange Pause einen Schwund bei der Fasnetsmusikgruppe verursacht, war zum Glück unbegründet. Noch immer spielen rund 50 aktive Musiker und Musikerinnen mit. Zwischen 18 und Ü50 sind die Xälzbären. Mittlerweile kommen sie aus etlichen Gemeinden in den Landkreisen Biberach, Ravensburg und Sigmaringen. Sogar aus München reist ein Musiker regelmäßig an. Seit Oktober wird geprobt.

In Aulendorf, Bad Buchau, Bad Saulgau, Bad Waldsee, Dürnau, Friedrichshafen, Hayingen-Ehestetten, Ingerkingen, Leipheim, Neufra bei Gammertingen, Obermarchtal, Oberstadion, Oggelshausen, Otterswang bei Pfullendorf, Rohrdorf bei Meßkirch, Scheer, Tettnang, Wangen und Weingarten sind die Xälzbären zu hören. Am 18. Februar veranstalten die Xälzbären einen Kinderball und im Anschluss daran eine Dorffasnet in Dürnau. In ihrer 36. Spielsaison spielen die Bären hauptsächlich in der Region. Weitere Highlights sind Auftritte beim OHA-Treffen in Scheer, beim Narrenball in Aulendorf, beim Rosenmontagsball in Friedrichshafen. Besondere Erwähnung verdient das traditionelle Kurkonzert am 17. Februar um 18 Uhr im Kurzentrum Bad Buchau. Seit vielen Jahren spielen die Xälzbären vor dem „Hemadglonkerumzug“ der Narrenzunft Moorochs. Wer den einzigartigen Guggen-Groove der Xälzbären in einem Konzertsaal erleben will, ist herzlich eingeladen. Mehr Infos zu den Xälzbären und den Auftrittsterminen finden sich unter http://xaelzbaera.de und https://www.facebook.com/xaelzbaera.de oder unter Instagram @xaelzbaera