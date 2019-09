Xälzbära laden zur Schnupperstunde ein

Das Organisationsteam eines der größten Guggenmusiktreffen Süddeutschlands hat die Dürnauer Xälzbära eingeladen, an dieser einmaligen Veranstaltung teilzunehmen. Die „Gugge-Explosion“ gilt bei den Guggenmusiken weit und breit als einer der Höhepunkte die man mindestens einmal erlebt haben muss. Die Dürnauer Musiker beginnen schon jetzt ihre Proben – und laden am 21. September zum Schnuppern ein.

Seit mittlerweile 20 Jahren erfreut sich das Guggenmusik-Treffen in der Lörracher Innenstadt an zunehmenden Teilnehmerzahlen. In diesem Jahr waren es 40 Gruppen mit rund 1500 Akteuren, die traditionell am Fasnetssamstag für zwölf Stunden die Stadt mit Musik erbeben lassen und damit Tausende von Schau- und Hörlustigen anziehen.

Die Xälzbära produzieren mittlerweile im 33. Jahr ihren Guggen-Groove. Die rund 50 Frau und Mann starke Musikgruppe startet direkt nach den Sommerferien in die Vorbereitungen für die kommende Fasnetssaison. Am Samstag, 21. September, findet im Probelokal des Rathauses Dürnau um 19.30 Uhr eine Schnupperprobe für interessierte neue Musiker jeden Alters statt. Vor allem über versierte Trompeten- oder Posaunespieler freuen sich die Xälzbära. Im Anschluss an die Probe gibt es eine Begrüßungsparty, bei der die Neuen auch gleich die anderen Bära kennenlernen können.

Wenn der musikalische Leiter der Xälzbära Daniel Rieger gefragt wird, wie lange es dauert, bis man bei den Auftritten mitspielen kann, ist seine Antwort: „Wer sein Instrument einigermaßen beherrscht und von Anfang der Probenzeit regelmäßig kommt, kann sicher ab dem ersten Auftritt mitspielen. Und dann sind die neuen Bära natürlich auch bei der Ausfahrt nach Lörrach dabei.“

Proben finden immer am Samstag ab 19.30 Uhr im Rathaus in Dürnau statt. Der Probenstart wird noch bekannt gegeben. Interessierte sollten ihr Instrument mitbringen. Über eine Unterstützung beim Kauf kann im Einzelfall gerne gesprochen werden. Vorsitzender Andreas Müller sagt: „Dass wir unsere Ausfahrten in der Regel mit dem Bus machen und die Instrumente im Hänger transportieren, hat den großen Vorteil, dass die ganze Gruppe sicher unterwegs ist. Wir nehmen Mitspielerinnen und Mitspieler ab 16 Jahren auf. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Unsere Xälzbära sind momentan zwischen 16 und 50 Jahre alt.“