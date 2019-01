Gemeinsam mit den Bürgern wollen Stadt und Gemeinderat an der Marke Bad Buchau feilen. Bürgermeister Peter Diesch verspricht sich im zweiten Teil des SZ-Jahresinterviews viel von der Marken- und Tourismuskonzeption, die in der ersten Jahreshälfte entwickelt werden soll. Ob davon auch das angeschlagene Federseemuseum profitieren kann, wird sich zeigen.

SZ: Herr Diesch, in diesem Jahr werden sich Stadt, Gemeinderat und auch die Bürger mit der Marken- und Tourismuskonzeption beschäftigen. Was versprechen Sie sich davon?

Diesch: Im Grunde zwei Dinge: einerseits einen positiven Auftritt nach außen. Im Prinzip geht es ja auch um eine Markenfindung: Welche Alleinstellungsmerkmale hat unsere Region und wie wollen wir uns nach außen verkaufen? Und der zweite, vielleicht sogar fast noch positivere Effekt, den ich mir erhoffe, ist natürlich auch eine gewisse Innenwirkung: eine Identifikation auch von den Bürgern für unsere touristische Destination. Man hat manchmal das Gefühl in einzelnen Gesprächen, dass wir gar nicht selber so überzeugt sind, dass wir ein tolles touristisches Ziel sind. Wir verkaufen uns manchmal unter Wert. Das ist aber kein speziell Buchauer Problem. Deshalb erhoffe ich mir schon einen positiven Effekt, dass die Leute sagen: „Mensch, wir sind doch wer! Wir haben doch was Tolles zu bieten.“

Gewünscht ist ja auch, dass sich die Buchauer Bürger aktiv in das Thema einbringen und damit eine eigene Identität entwickeln. Denn wenn Fremde zu uns kommen und die Buchauer machen den Eindruck „o, wir haben doch gar nichts Besonderes zu bieten“ – das kann keine positive Wirkung haben. Ich komme ja selber aus dem Tourismus und habe schon immer gesagt: Wir haben hier eigentlich viel, viel mehr zu bieten. Wir brauchen uns hinter großen Destinationen gar nicht zu verstecken. So schlecht sind wir doch gar nicht. Wir haben im Bereich der Natur, im Bereich der Kultur und eben auch mit den Gesundheitseinrichtungen so viel zu bieten, dass wir eigentlich viel besser dastehen müssten.

Kommen wir auf eine wichtige touristische Einrichtung zu sprechen: das Federseemuseum. Zuletzt sah es hier ja ganz gut aus, der Haushaltsplan ist ausgeglichen. Aber wie ist die langfristige Perspektive?

Ich denke, wenn ich mir so die Besucherentwicklung der letzten zehn, 15 Jahre anschaue, dann ist es sicherlich ganz schwierig. Es gab einen stetigen Rückgang, der teilweise auch darauf zurückzuführen ist, dass sich die Lehrpläne der Schulen verändert haben. Damit sind insbesondere im Bereich der Schulklassen größere Einbrüche gewesen. Erstaunlicherweise nicht positiv ausgewirkt haben sich einerseits der Adelstitel „Unesco-Welterbe“, da sind die Besucherzahlen nicht spürbar gestiegen, obwohl wir offizielle Vermittlungsstelle für den Bereich Oberschwaben sind. Und den zweiten, leider eben auch negative Touch haben wir durch die Landesausstellung bekommen. Das hat sich zumindest nicht positiv ausgewirkt. Das hat eher zu mittelfristig zu einem leichten Rückgang oder Stagnation von Besuchern geführt.

Woran liegt das?

Wir haben eine relativ schwierige Situation. Grundsätzlich ist die Konstruktion der Betreiberstruktur schwierig, weil wir einfach chronisch unterfinanziert sind. Die finanzielle Ressourcen der Stadt lassen aus eigener Kraft eine weitere Entwicklung kaum zu. Wir haben ohnehin jedes Jahr einen Abmangel, was den Erhalt der Immobilie betrifft, im Bereich von 120 000 bis 150 000 Euro Und wenn dann noch ein Kassendefizit aus dem laufenden Betrieb kommt, wie vorletztes Jahr rund 70 000 Euro, dann tun wir uns eben unheimlich schwer. 2017 kamen wir ja erstmals auf einen Betrag von mehr als 200 000 Euro, damit sind einfach unsere Möglichkeiten bei weitem überschritten. Solange wir diese Konstruktion wie jetzt haben, müssen wir versuchen, das zu vermeiden.

Auf der anderen Seite sehe ich halt nur Chancen, dauerhaft am Markt zu bleiben, wenn sich das Museum auch weiterentwickelt. Und eine Weiterentwicklung ist mit dieser Struktur kaum möglich. Wenn nicht von übergeordneten Stellen die Erkenntnis kommt, dass man das Federseemuseum als wichtige kulturelle Einrichtung des Landes sieht, dann wird das Federseemuseum langfristig Schwierigkeiten am Markt haben. Zumal mit der Heuneburg in unmittelbarer Nähe eine gewaltige Konkurrenz erwächst. Wenn ich sehe, dass das Land dort einen zweistelligen Millionenbetrag in ein Erlebniszentrum investieren will – für eine Einrichtung, die nahezu die gleiche Zielgruppe anspricht –, dann wird das ganz, ganz schwierig.

Aber das wäre theoretisch in Bad Buchau auch möglich. Warum investiert das Land in die Heuneburg und nicht ins Federseemuseum?

Das hat sicher mehrere Gründe. Ein Grund ist der, dass das Gelände der Heuneburg im Landesbesitz ist und sich das Land damit natürlich in einer anderen Verpflichtung sieht. Möglicherweise spielt dabei auch das eine oder andere Steckenpferd seitens der betreuenden Archäologen und Politiker eine Rolle, das ist schwer zu sagen. Der Landesarchäologe Professor Dirk Krause ist ein Keltenspezialist, daher pusht er das Thema natürlich. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass wir mit Professor Claus Wolf – dem Präsidenten des Landesamts für Denkmalpflege –, der wiederum Feuchtbodenarchäologe ist, jemanden haben, der uns stark unterstützt. Bei ihm habe ich auch die Zusage für die finanzielle Unterstützung der Stelle Dr. Baumeister [des Museumsdirektors – Anm. d. Red.] bekommen. Sonst hätten wir tatsächlich heute im Federseemuseum ein massives Problem. Aber das schiebt unser eigentliches Problem im Moment nur auf. Ich sehe es nur dann lösbar, wenn es uns gelingt, die Trägerschaft des Museums auf breitere Beine zu stellen. Und da erhoffe ich mir in gewisser Weise auch vom Landkreis eine Rolle, aber insbesondere vom Land.

Sie sprechen jetzt von der Trägerschaft. Wie sieht das denn der Altertumsverein, wenn dann nochmals eine weitere Partei mitsprechen und mitbestimmen würde?

Ja, eine Trägerschaft, das wäre mein Wunsch. Wenn es uns wirklich gelingt, das Land als Träger mit ins Boot zu holen, wird man auch darüber reden müssen: Macht es dann denn überhaupt Sinn, wenn der Altertumsverein noch als Betreiber zwischengeschaltet ist? Oder müssen wir uns dann auch über den Betrieb Gedanken machen? In gewisser Weise ist es für einen ehrenamtlich strukturierten Verein wie den Altertumsverein fast unzumutbar, einen Wirtschaftsbetrieb in dieser Größenordnung zu führen. Aber das sind Diskussionen, die müssen wir dann führen, wenn es uns tatsächlich gelingt, einen breiteren Ansatz für eine Trägerschaft zu finden. Es gibt durchaus Argumente dafür. Das Museum hat eine höhere Bedeutung als eine rein kommunale, sondern hat eine überregionale, vielleicht auch internationale Bedeutung; und wenn es einem wichtig ist, dieses Museum zu betreiben, warum sollte die finanzielle Last ausschließlich auf dem Rücken der Kommune getragen werden?

Dieses Argument hört man schon seit langer Zeit. Aber irgendwie scheint es ja beim Land bislang nicht angekommen zu sein.

So ist es, aber ich werde nicht müde, dieses Argument weiter anzubringen.

Ich möchte noch drei brisante Personalien anschneiden. Nummer eins: der frühere Hauptamtsleiter Helmut Müller. Bedauern Sie im Nachhinein, wie die Angelegenheit gelaufen ist?

Nein, bedauern, das kann man so nicht sagen. Herr Müller war einfach durch seine ehrenamtliche Tätigkeit in Tiefenbach in keiner ganz einfachen Situation. Er hatte sehr eingeschränkte Zeitressourcen und ist immer wieder an seine Grenzen gekommen. Insofern war es verständlich, dass er sich anderweitig umgeschaut hat. Ich denke, es ist auch mit Frau Bloching gelungen, eine gute Nachfolgerin zu finden.

Meine Frage bezog sich auch ausschließlich auf Herrn Müller, nicht auf Frau Bloching...

Wenn es uns nicht gelungen wäre, eine gute Nachfolge zu finden, dann hätte ich vielleicht im Nachhinein gesagt: Es hätte anders laufen können. Aber es war der Wunsch von Herrn Müller. Er war derjenige, der eine Reduzierung wollte, aber gleichzeitig auch als Personalchef selber gesagt hat: Eigentlich ist das eine 100-Prozent-Stelle und nicht teilbar. Insofern hat er selber von sich aus gesagt, es bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als dann tatsächlich zu gehen. Ein Hauptamtsleiter in der Größenordnung unserer Stadt ist wirklich ausgelastet. Schlussendlich war man sich dann auch im Gemeinderat einig: Die Stelle ist nicht teilbar. So leid es einem getan hat, da Herr Müller ja auch durchaus im Gemeinderat ein hohes Ansehen gehabt hat. Wir sind auch nicht im Schlechten auseinandergegangen, ganz im Gegenteil. Wir sind nach wie vor Freunde, er ist auch nach wie vor ein Kollege, ist auch nach wie vor als Bürgermeister von Tiefenbach bei uns im Haus. Also, da bleibt nichts Negatives zurück.

Bei der zweiten Personalangelegenheit handelt es sich um die VHS-Leiterin Annabel Munding. Ihre Entlassung kommt völlig überraschend und ist für viele nicht nachvollziehbar...

Es gab ganz offenkundig – und das auch schon seit geraumer Zeit – Kommunikationsstörungen und unterschiedliche Auffassungen über die weitere Entwicklung der Volkshochschule. Das hat dann dazu geführt, dass man dann in der Verbandsversammlung gesagt hat: Das muss irgendwann mal zu Konsequenzen führen.

Aber nach außen hin steht die VHS Oberschwaben doch ganz gut da.

Die positiven Zahlen hatten auch damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren durch die Sprach-Integrationskurse, die auch staatlich stark gefördert wurden, tatsächlich in eine positive finanzielle Situation gekommen sind und sogar Rücklagen erwirtschaften konnten. Wobei man sagen muss: Rücklagen sind auch bloß mit Vorsicht zu sehen – die Städte bezahlen ja jedes Jahr gut 20 000 Euro pro Kommune als Zuschuss.

Und noch Nummer drei: ein Buchauer Stadtrat, gegen den die Polizei wegen Volksverhetzung ermittelt. Ein ernster Vorwurf, auch wenn es noch zu keinem Verfahren gekommen ist und deshalb die Unschuldsvemutung gilt. Wie äußern Sie sich als Stadtoberhaupt dazu?

Aufgrund der Vorgeschichte werden Sie mir hoffentlich verzeihen, wenn ich das jetzt nicht allzu stark kommentiere. Aber es ist halt für uns insofern schade, dass in den Veröffentlichungen dazu nicht von einem bestimmten Namen die Rede ist, sondern immer von einem „Stadtrat aus Bad Buchau“. Obwohl es eigentlich mit der Stadt oder seiner Funktion als Stadtrat primär nichts zu tun hat. Aber über die Region hinaus wird es so wahrgenommen und ich als Bürgermeister werde dann darauf angesprochen. Natürlich ist Volksverhetzung ein heftiger Vorwurf. Aber ich gehe mal davon aus, wenn die Staatsanwaltschaft dazu Ermittlungen einleitet, dann werden sie ihre Gründe dafür haben; die ich selber nicht beurteilen kann, weil ich diese Homepage – aus gutem Grund – seit Jahren nicht mehr gelesen habe.

Das höre ich öfter. Aber hat man da in Buchau vielleicht zu sehr weggesehen?

Ja, das ist sicher so. Aber weil ich damals massiv selbst Opfer einer Verleumdungskampagne war – völlig aus der Luft gegriffen aus meiner Sicht – habe ich gesagt: Diese Seite bekommt von mir keinen Klick mehr. Nichtsdestotrotz gilt für uns nach wie vor die Unschuldsvermutung, er gilt nach wie vor als nicht verurteilt, insofern habe ich ihn zu behandeln wie jeden anderen auch. Ich kann jetzt deswegen auch keinen Ausschluss oder sonst irgendwas verfügen. Er gilt als unbescholten, solange er nicht verurteilt ist. Es ist halt schade, dass dadurch der Name der Stadt auch überregional in einem negativen Umfeld genannt wird. Das schadet uns sicher. Und das war auch vorher so. Ich habe schon immer mal wieder E-Mails bekommen von völlig unbekannten Personen. Sobald man in Google „Federsee“ oder „Bad Buchau“ eingegeben hat, war diese Seite eine der ersten Nennungen. Und das hat touristisch gesehen für uns keine positive Wirkung gehabt, das ist klar.

Die Herausforderungen werden also 2019 sicher nicht weniger. Gibt es aber auch etwas, auf das Sie sich im neuen Jahr freuen?

Das Jahr hat für mich super positiv begonnen, weil an Silvester meine Tochter geheiratet hat und an so einen tollen Jahresbeginn kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht erinnern. Das war ein tolles Erlebnis. Ich freue mich natürlich, dass sich der Gesundheitszustand meiner Frau wieder deutlich verbessert hat. Insofern ist privat alles auf einem guten Weg. Ich bin im Moment auch dabei, die Fühler auszustrecken, was die kommunale Partnerschaft mit einer israelischen Gemeinde betrifft. Das liegt mir am Herzen. Da wäre es schön, wenn ich im Laufe des Jahres die ersten Schritte hinbekommen würde.