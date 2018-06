Wipfelstürmer unterwegs

Eine Herausforderung besonderer Art haben 8 Kinder der ehrenamtlichen Integrationsgruppe 1+1-Mentoren aus Bad Buchau gemeistert. Im Kletterpark Tannenbühl bewegte sich die Kinder je nach Alter, Mut und Selbstvertrauen in oder unter den Baumwipfeln über Drahtseile, Schaukeln, Seilbrücken oder Holzstege. Die Kleinsten übten das Sichern und Klettern am Parcours knapp über der Erde. Die Größeren waren in Gruppen und unter Aufsicht der Betreuer weit oben in den Bäumen unterwegs. Möglich machte diesen Ausflug eine Spende des Fördervereins der Freunde Lions Bad Buchau-Federsee. Foto: privat