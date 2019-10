Ein Wildschwein ist am Montagmorgen bei Moosburg von einem Auto erfasst und getötet worden.

Laut Polizeibericht war ein Autofahrer gegen 4.30 Uhr von Moosburg in Richtung Alleshausen unterwegs. Kurz vor dem Ort sei ein Wildschwein in den Opel gesprungen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2000 Euro. Der zuständige Jagdpächter kam an die Unfallstelle.