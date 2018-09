Wilde Täler – fürstliche Höhen

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins unternimmt am Sonntag, 30. September, eine Ganztageswanderung bei Sigmaringen. Die zirka 13 Kilometer lange Strecke verläuft über einen ausgezeichneten Wanderweg der Stadt Sigmaringen, erfordert rund fünf Stunden und weist 450 Höhenmeter auf. Gutes Schuhwerk ist erforderlich und Stöcke werden empfohlen, ebenso sollte ein Rucksackvesper dabei sein. Wanderführer ist Günter Baumeister. Start ist um 10 Uhr in Fahrtgemeinschaften am Haus mit Herz. Gastwanderer sind willkommen.

Informationen gibt es unter Telefon 07582/8995 (Samstag von 17 bis 19 Uhr).