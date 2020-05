Wildbienenhotel eröffnet

„Kost und Logis frei“, heißt es künftig für die Gäste des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee – sofern man eine Wildbiene ist und dringend einen Platz für die Kinderstube sucht. Das neue Wildbienenhaus des Nabu-Zentrums bietet einer Reihe von Wildbienenarten Unterschlupf.

„In unserer ausgeräumten Landschaft und in sauber aufgeräumten, sterilen Gärten finden die wild lebenden Kolleginnen der von uns Menschen gehaltenen Honigbiene häufig keine geeigneten Plätze für ihre Eiablage“, bemängelt Dr. Katrin Fritzsch, Leiterin des Nabu-Zentrums. Für ihre Brutröhren bräuchten sie morsches Holz, Lehm, Erde, Sand oder hohle Pflanzenstängel. Und so bietet die neue Wildbienennisthilfe vor dem Nabu-Zentrum mit Schilfhalmen, Pflanzenstängeln und in Holz vorgebohrten Löchern einigen Arten geeignete Plätze für ihre Kinderstuben. Inmitten Wildbienenpflanzen positioniert, bietet das Hotel Mama Wildbiene auch gleich ein vielfältiges Buffet.

Noch mehr als Nistplatzmangel macht nämlich Nahrungsknappheit vielen Wildbienen zu schaffen. Nektar als Treibstoff für die erwachsenen Tiere muss ständig vorhanden sein. Und für den Nachwuchs brauchen sie geeignete Nahrung. „Wildbienenweibchen deponieren als Erstlingsnahrung ein Pollenpäckchen in der Niströhre, von dem sich die schlüpfende Bienenlarve ernährt“, erläutert die Biologin. Damit kommt den Wildbienen eine wichtige Bestäubungsleistung zu. „Allerdings sind Wildbienen teilweise ausgesprochene Feinschmecker. Viele Arten haben eine enge Bindung an bestimmte Pflanzenarten, wie die Mai-Langhornbiene. Sie sammelt den Pollen für ihre Brut fast ausschließlich an der Zaunwicke. Fehlt die lila blühende Rankepflanze, gibt es keine Mai-Langhornbiene mehr“, gibt Fritzsch zu bedenken. Durch diese Abhängigkeit von Wildpflanzen stünden laut Fritzsch in Deutschland über die Hälfte aller Wildbienenarten auf der Roten Liste.

„Nicht nur bei Wildbienen, auch bei vielen anderen Insekten sind Flächenversiegelung, Monotonisierung und Intensivierung der Landwirtschaft und somit Verlust von Ackerrandstrukturen und Vergiftung durch Pestizide die Ursache von drastischen Bestandsrückgängen“, beklagt Fritzsch. Bei Wildbienen sei dies besonders prekär, weil deren Bestäubungsleistung nicht einfach von Honigbienen übernommen werden könne: Kaffeeblüten beispielsweise würden zu 100 Prozent durch Wildbienen bestäubt, Birnen immerhin noch zu 70 Prozent und Erdbeeren zu 50 Prozent. Durch naturnahes Gärtnern mit einem vielfältigen heimischen Wildpflanzenangebot und durch die Schaffung von Nistmöglichkeiten können Naturfans Wildbienen und anderen Insekten effektiv helfen.