Wie Phoenix aus der Asche

Kein Adelindisfest ohne das Alderschießen. Doch bei seinem letzten Auftritt hat der hölzerne Adler ganz schön was einstecken müssen und wurde von den Bolzen der Armbrüste zerschossen. Dass der Vogel dennoch zum Adelindisfest wieder wie aus dem Ei gepellt erscheint, dafür sorgen Rudolf Reinberger und Frieder Moll.

Viele Federn musste der hölzerne Adler beim Adlerschießen vor zwei Jahren lassen. Auch der Korpus selbst zeigt Einschusslöcher der Bolzen mit Metallspitze – und die goldene Krone hat auch schon einmal besser ausgesehen. Aber wenn am 16. Juni die Schüler der Buchauer Schulen wieder mit der Armbrust zum Wettkampf um den Schützenkönig antreten, strahlt der schwarze Adler wieder wie neu. In der Werkstatt von Rudolf Reinberger wurde der zerrupfte Holz-Adler wieder sauber hergerichtet. Seit den 1970er-Jahren – also seit bald 50 Jahren – ist es für Reinberger eine Selbstverständlichkeit, den Adler wieder zusammen zu flicken.

Die seitlichen Federn sind nur im Adlerkörper eingesteckt, ebenso Reichsapfel, Zepter, Krone und Herz. Die Federn aus Pappelholz können jedoch durch einen Treffer durchaus splittern. Nach dem Adlerschießen werden die Einzelteile des Adlers deshalb in einer Kiste gepackt und kommen in Reinbergers Werkstatt. Dann ist der 86-jährige gelernte Schreiner in seinem Element. Was noch brauchbar ist, fügt er mit Holzleim wieder zusammen, Einschusslöcher und tiefe Scharten verfüllt er mit Holzspachtel und wenn ein Teil zu stark beschädigt ist, muss er auch mal ein neues Teil aus Pappelholz aussägen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Adlerschießen zum Kinder- und Heimatfest eingeführt. Den Adler schuf damals Schreiner Anton Wieder und der Korpus soll heute noch der ursprüngliche sein, sagt Reinberger. Allerdings habe vor ihm Schreiner Baptist Renner den schwarzen Adler immer wieder aufgepäppelt, berichtet Reinberger. Er glaube aber nicht, dass Renner, der ja auch um die 20 Jahre den Adler pflegte, einmal einen neuen angefertigt habe.

Das Adlerschießen kostete den Adler jedoch beim letztem Mal nicht nur einige seiner Federn, auch optisch war er hinterher lädiert und hat einige Schrammen und Farbabplatzungen abbekommen. Dann kommt der zweite Helfer im Hintergrund zum Einsatz: Frieder Moll ist als gelernter Maler für den kompletten neuen Anstrich zuständig. Neue Holzteile muss Moll zuerst grundieren, bevor er sie neu lackiert. Apfel, Zepter und Krone habe er sogar mit Blattgold überzogen, sagt verschmitzt, aber bei einem genaueren Blick wird sichtbar, dass es sich um Goldbronze handelt.

Auch schon bald 50 Jahre ist Moll zusammen mit Reinberger für die Pflege des Adlers zuständig – und beide ohne Bezahlung, das sei einfach Ehrensache. Aber einen Gutschein für Wurst und Wecken und dazu ein Bier nehmen die beiden als Lohn dann doch an – und hoffen, dass ihr Schützling das nächste Adlerschießen einigermaßen heil überlebt.

Und gleich nach dem Fest wird die Kiste mit den Einzelteilen wieder zu Reinberger kommen, der dann wieder von vorne mit der Reparatur beginnen kann – bis dann zum nächsten Adelindisfest der Adler wie Phoenix aus der Asche auferstehen kann.