Ein Unbekannter hat am Mittwoch nachts aus einem Einkaufsmarkt in der Allmannsweiler Straße in Bad Buchau etwa 250 Leergutflaschen entwendet – jetzt sucht die Polizei Zeugen. Ihr zufolge stieg der Dieb über einen hohen Maschendrahtzaun und gelangte in einen Bereich, wo Leergut gelagert wurde. Sein Diebesgut transportierte er wohl mit einem motorisierten Zweirad ab.