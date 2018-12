Wie der Esel in die Krippe kam

Esel teilen sich mit den Menschen eine jahrtausendelange Kulturgeschichte. Kein Wunder, dass die genügsamen Nutztiere auch Eingang in zahlreiche Mythen und Märchen gefunden haben.

Man denke nur an „Tischlein, deck dich“, die „Bremer Stadtmusikanten“ oder das Kinderlied vom Kuckuck und dem Esel. Auch in der Bibel tauchen zahlreiche Esel auf: Im Matthäus-Evangelium reitet Jesus an Palmsonntag auf einem schlichten Esel in Jerusalem ein, im vierten Buch Moses spricht eine Eselin nach der Begegnung mit einem Engel zu ihrem Reiter Bileam.

Nur von Ochs und Esel in der Krippe ist im Neuen Testament nichts zu lesen. Eine Verbindung gibt es aber zu einer Textstelle im Buch Jesaja (1,3). Der Prophet beklagt, dass das Volk Israel seinen Gott vergessen hat und drückt dessen Ignoranz in einem Tiervergleich aus: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis.“ Schon die frühen Kirchenväter sahen diese Stelle in Bezug zu Christi Geburt. Die beiden Arbeitstiere wurden Teil der christlichen Ikonographie. In de Krippe symbolisiert der Ochse das Volk Israel, das unter dem Joch der strengen jüdischen Gesetze steht, der Esel steht für die Heidenvölker.

Nur in Südamerika sucht man den Esel vergeblich in der Krippe: Hier hat stattdessen das heimische Alpaka seinen Platz neben Maria, Josef und dem Jesuskind.

