Wettbewerb in Bad Buchau: Weiteste Handtasche fliegt 18 Meter

Gut besucht war das Sommer-und Gemeindefest der Bad Buchauer Kolpingsfamilie beim Bischof-Sproll-Haus. Die Federseemeisterschaft im Handtaschenweitwurf überraschte mit beachtlichen Wurfweiten. Fast 18 Meter weit flog die weiteste Handtasche.

Begonnen hatte das Gemeindefest zunächst mit dem Kinderflohmarkt. Spielsachen, Kinderbekleidung und Lesestoff für die Ferienzeit waren zu finden, und der eine oder andere kleine Kaufmann konnte am Ende sogar gute Verkaufserfolge vorzeigen. Nach dem Gottesdienst spielten die Schenkenburger Musikanten aus Winterstettenstadt zum gemütlichen Frühschoppenkonzert auf, während die Besucher von der Kolpingsfamilie bewirtet wurden. Beim Kinderschminken konnten sich die Kids aus vielen Vorlagen ein Motiv heraussuchen und wurden dann perfekt in Szene gesetzt.

Zum vierten Mal bot die Kolpingsfamilie wieder ihre Federseemeisterschaft im Handtaschenweitwurf an. Hitzebedingt war die Nachfrage nicht all zu groß, aber trotzdem konnten die Teilnehmer mit beachtlichen Wurfweiten aufwarten. Bei der Siegerehrung durften sich die ersten drei Siegerinnen über eine Flasche Sekt und einen Einkaufsgutschein von der WGB freuen. Mit 17,70 Meter belegte Tanja Leidig den ersten Platz. Waldtraud Fischer schaffte mit 16,90 Meter den zweiten und Carmen Sanna mit 16,30 Meter den dritten Platz. Einen Teil des Erlöses des Gemeindefestes will die Kolpingsfamilie zugunsten des Bittelwiesen-Spielplatzes spenden.