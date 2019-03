„Wenn Ozeane sterben, sterben auch wir!“

Mit Schnuppertauchen, hochinteressanten Präsentationen und Vorträgen hat der Tauchsportclub Bad Buchau bei seinem Tag der offenen Tür gelockt.

Viel Spaß hatten die jugendlichen Teilnehmer an beiden Terminen – vor- und nachmittags – beim Schnuppertauchen und vor allem bei den damit verbundenen Unterwasserspielen. Hierbei habe sich gezeigt, dass die Erfahrung, das erste Mal unter Wasser zu atmen, mit nichts auf der Welt zu vergleichen sei, so der Verein: „Nach ein paar Minuten erkennen die meisten, wie einfach das Tauchen ist!“ Deshalb seien viele neue „Schnupperer“ willkommen, wenn Anfang Mai wieder ein neuer Beginner-Kurs startet.

Aber außer Schnuppertauchen bietet der Verein noch weitere Möglichkeiten, um mit dem Tauchen in Berührung zu kommen: Hier wäre an erster Stelle das Handicapdiving – also das Tauchen für behinderte Menschen – zu nennen, aber auch das Freediving und andere Spezialkurse bietet der Tauchsportclub an, wobei der Bodensee als Haupttauchgewässer fungiert. „Doch wir sind auch weltweit unterwegs“, betont Yvonne Waidmann vom TSC Bad Buchau.

Der engagierte Filmvortrag „Höhlenforschungstauchen Schwäbische Alb“ lieferte Einblicke sowohl in die Schönheit der Höhlen als auch in die Herausforderungen, die das Tauchen vor allem bei den „Erstbegehungen“ mit sich bringt: Bei Aufenthalten von mindestens zehn Stunden, wobei zunächst Bohrungen für lange Sicherungsleinen vorgenommen werden müssen, ist nicht nur große körperliche, sondern auch mentale Ausdauer gefragt.

Haie – bedrohte Jäger

In seinem Vortrag „Unterwasserwelten“ zeigte Rolf Pfänder bestechend schöne Aufnahmen von gefährdeten Tierarten aus seinen zahlreichen Auslandsreisen. Ein Paradies für Taucher sind die Malediven mit den berühmten leuchtenden Korallenriffen. Dieser Lebensraum für ungezählte Arten besteht selbst aus Lebewesen, den riffbildenden Nesseltieren, und ist durch die zunehmende „Korallenbleiche“ – ein Absterben der Riffe – bedroht. Ebenso bedroht ist das letzte Glied in der Nahrungskette im Meer, der Hai. Das angeblich so gefährliche Tier fungiert eigentlich als Meerespolizei: „Die Blauhaie an den Azoren sind beinahe ausgerottet“, weiß Pfänder, der seit 35 Jahren die Korallenriffe bereist und das Honorar seiner Vorträge an Meeresschutzorganisationen wie Sea Shepherd spendet.

Diese große Umweltorganisation wartete mit ihren Referenten Lina Alleborn und Willi Weinmann mit noch drastischeren Zahlen und Fakten auf. Zunächst jedoch stellten Alleborn und Weinmann ihre 1977 von Paul Watson gegründete, weltweit tätige Organisation vor: „Kein Land ist ohne Shepherd.“ Die beiden vordringlichsten Themen sind dabei der Klimawandel und die Vermüllung der Meere: „Aber wir sammeln auch Müll am Bodensee!“ Fast alle Helfer seien Freiwillige, die sich beispielsweise in ihrem Jahresurlaub für die Rettung der Gewässer einsetzen. Versauerung, Plastikmüll, tote Zonen, Düngemittel im Grundwasser und Massensterben der Tiere durch Fangnetze und Chemie sind die Schlagworte, denen sich heutzutage keiner mehr entziehen kann. Und auch Lina Alleborn und Willi Weinmann kommen auf das schreckliche Schicksal der Haibestände zu sprechen: „Jährlich werden 150 Millionen Haie gemordet, indem ihnen die Flossen abgeschnitten und sie schwer verletzt ins Meer zurückgeworfen werden.“

Mit Nachdruck schildern die beiden Umweltschützer auch die unterschiedlichen Fischereimethoden und deren grauenhafte Folgen, angefangen von den Netzen am Meeresgrund bis zu hunderte von Kilometern langen Fangleinen, in welchen die Tiere einen qualvollen Tod durch Ersticken und Verhungern erleiden müssen. Das größte Thema ist und bleibt aber der jährlich bis auf 300 Millionen Tonnen anwachsende Plastikmüll: „Wir täuschen super tolles Recycling vor. Aber was bei uns nicht mehr recycelt werden kann, landet in Asien im Meer!“

Zu guter Letzt gaben die beiden Umweltprofis aber auch viele Tipps zur privaten Plastikmüll-Vermeidung:„Mehrwegflaschen kaufen und Gemüse in mitgebrachten Stoffbeuteln, sich an Beach-Clean-ups beteiligen, wie am 6. April in Friedrichshafen.“ Auf der Sea Shepherd-Homepage kann sich jeder einen Ratgeber zur Müllvermeidung downloaden, denn: „Wenn die Ozeane sterben, sterben auch wir!“