Gut ein Jahr lang hat die oberschwäbische Band A True Romance an ihrer neuen CD getüftelt, an den Songs gefeilt, Unebenheiten geglättet und ihren Sound auf Hochglanz poliert. Nun ist es endlich so weit: Am Mittwoch, 9. Mai, feiern die vier Musiker im „Kreuz“ in Obermarchtal das Release von „Dance Like A Robot“.

Samstagabend – ein Date. Die Frau sieht bezaubernd aus, atemberaubend: außergewöhnlicher Stil, hochhackige Schuhe, strahlend von Kopf bis Fuß wie eine Discokugel. Doch dann setzt die Musik ein – und was folgt, ist ziemlich ernüchternd: Die Angebetete tanzt wie ein Roboter.

„Dance Like A Robot“ ist der Titelsong der neuen EP von A True Romance. Ein unterhaltsamer, mit Ironie gewürzter Text verbindet sich hier mit eingängigen und durchaus tanzbaren Melodien – trotz des Appells im Refrain „please stop moving to the music!“ („bitte hör auf, dich zur Musik zu bewegen“).

Keine Genre-Schubladen

In seinen Songtexten greift der 37-jährige Frontmann Claus Schwarz aus Bad Buchau immer wieder solche originellen Alltagsgeschichten auf. Daneben gibt es aber auch ernstere Töne, mal nachdenklich, mal düster oder einfach schräg. Und auch stilistisch finden sich auf der neuen EP die gefühlvolle Ballade genauso wie brachialer Metal-Sound. Denn Sänger Claus Schwarz, Gitarrist Jürgen Schafknecht, Bassist Armin Klopfer und Schlagzeuger Daniel Schlachter wollen sich keineswegs in eine bestimmte Genre-Schublade sperren lassen. Mit großer Spielfreude bewegen sich die Musiker irgendwo zwischen Modern-Rock, Alternative Rock und Metal.

„Dance Like A Robot“ ist bereits die dritte CD der 2007 gegründeten Band. Im Vergleich zum Vorgängeralbum „The Fierce Adventures of Jazz The Rabbit“ zeichne sie sich durch mehr „Live-Feeling“ aus, findet der 43-jährige Bassist Armin Klopfer aus Ennahofen bei Allmendingen: „Das ist der Charakter, wie die Band auf der Bühne ist, nicht der überproduzierte 8000-Spuren-Song.“ Der Ansatz sei eben ein anderer gewesen, ergänzt Schwarz. Die Band habe sich bewusst dafür entschieden, die Titel als Live-Songs einzuspielen.

Was freilich keineswegs weniger Arbeit bedeutet. Im Studio des Producers Dominik Müller in Stuttgart habe die Band mehrmals denselben Song eingespielt, fasst Schlagzeuger Daniel Schlachter aus Neu-Ulm die Studioarbeit zusammen. In der Regel wähle der Producer dann von jedem Musiker die beste Spur und mische dann so den Song zusammen. Doch oft habe sich beim Einspielen innerhalb desselben Takes ein rundes Bild ergeben. „Dominik hat gemerkt, dass wir uns viel vorbereitet haben und immer nur kleinere Schnipsel verändert“, erklärt der 35-Jährige, der schon von seiner ersten Band „Trumpet Rides on Riffs“ wusste, dass im Studio absolute Disziplin gefragt ist. „Man ärgert sich halt dann, wenn man einen Fehler macht und alle müssen neu einspielen“, sagt Bassist Klopfer und lacht.

Doch insgesamt habe sich hier die gute Vorbereitung ausgezahlt, findet Gitarrist Jürgen Schafknecht. „Am meisten hat mich Dominiks Couching beeindruckt“, sagt der 39-jährige Aulendorfer. Noch vor den eigentlichen Aufnahmen hat Producer Müller eine Probe der Band im Proberaumzentrum in Öpfingen besucht, umfassend Feedback erteilt und „Hausaufgaben“ aufgegeben. Die intensive Auseinandersetzung mit ihrer Musik habe auch die Band weitergebracht, findet Schlagzeuger Schlachter. „Der geniale Nebeneffekt ist, die Songs werden zu 100 Prozent fertig. Jeder Schlag muss passen, alle Töne müssen zueinander passen. Jede Zehntelsekunde ist da klar.“ Und auch persönlich habe sich die Band weiterentwickelt, ergänzt Klopfer. Statt sich bei den anstrengenden Studiotagen auf die Nerven zu fallen, habe die Produktion die Band stärker zusammengeschweißt: „Es bringt einen mehr zusammen – endlich diskutiert man miteinander über die Songs, das ist super.“

Umso mehr freuen sich die Musiker nun über ihre fertige Scheibe. „Es ist cool, Gigs zu spielen, wo du deine eigene CD präsentierten kannst und ein paar Leute findest, die Freude daran haben“, sagt Sänger Claus Schwarz. Das von Markus Bertrand gestaltete CD-Cover spiele übrigens an das Kult-Videospiel „Grand Theft Auto“ an, erklärt der Buchauer: Die Musiker schlüpfen hier in die Rollen der fiesen Gangster, Instrumente ersetzen die Knarren und statt eines bissigen Kampfhunds stand Schwarz’ Hauskatze Minki Modell.

Auch bei der Release-Party am Mittwoch (9. Mai, 20 Uhr, im „Kreuz“ Obermarchtal) darf man wohl auf so manche Überraschung gespannt sein. Wer die Band kennt, weiß, dass sich die Musiker auf der Bühne allerhand einfallen lassen, ihren Spaß an kleinen Showelementen haben – und sich selbst dabei nicht allzu ernst nehmen.

