Der Weltgebetstag findet immer am ersten Freitag im Monat März statt. Da in Bad Buchau an diesem Freitag jedoch Fasnet mit dem Hemedglonkerumzug gefeiert wird, verschiebt sich der Weltgebetstag auf Freitag, 8. März. Beginn ist um 19 Uhr im Bischof-Sproll-Haus.