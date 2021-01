Welche Vögel sind noch da? Nabu lädt zur Vogelzählung

Noch bis 10. Januar zählt ganz Deutschland wieder Vögel: Der Naturschutzbund Nabu organisiert bereits zum elften Mal die „Stunde der Wintervögel“. Auch die Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee ruft dazu auf, eine Stunde lang alle Vögel von Wohnung, Haus oder Garten aus zu erfassen und zu melden.

Mit der Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ kann jeder mithelfen, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in Städten und Dörfern zu ermöglichen. Die erfassten Daten trügen dazu bei, die heimischen Vögel besser zu schützen, so der Nabu. Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. 2020 hatten sich mehr als 143 000 Menschen daran beteiligt.

„Bei der Stunde der Wintervögel mitzumachen, ist außerdem eine gute Möglichkeit, um jetzt im Lockdown die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenzulernen“, findet Siegfried Frosdorfer, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee.

Vogelkundler konnten anhand der langjährigen Zählung nachweisen, dass die winterlichen Vogelzahlen in den Gärten stark von der Witterung abhängen. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die lange Reihe zunehmend milder Winter führte zuletzt zu sinkenden Wintervogelzahlen.

Im vergangenen Frühjahr war in weiten Teilen Deutschlands eine durch das Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöste Epidemie aufgetreten, der Tausende Blaumeisen zum Opfer fielen. Bei der jüngsten großen Vogelzählung, der „Stunde der Gartenvögel“ im Mai, wurden entsprechend weniger Blaumeisen beobachtet. Es ist daher spannend herauszufinden, ob dieser Effekt im Winter noch spürbar ist.

Mitmachen bei der Stunde der Wintervögel sei ganz einfach, so der Nabu: Jeder kann eine Stunde lang die Vögel am Futterplatz, vom Garten, Balkon oder Fenster aus oder im Park zählen und dem Nabu melden. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen von diesem Wochenende können noch bis zum 18. Januar gemeldet werden.