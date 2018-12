Weiterhin auf der Konjunkturwelle

Die Form hat sich geändert, doch der Inhalt ist im Wesentlichen gleich geblieben: Der Gemeinderat Bad Buchau hat am Dienstagabend einstimmig seinen ersten doppischen Haushalt verabschiedet. Für 2019 erwartet die Stadt ein durchschnittliches, ausgeglichenes Haushaltsjahr – mit überdurchschnittlich hohen Investitionen von 2,8 Millionen Euro. „Man sieht, dass die Stadt was bewegen wird“, so Kämmerer Franz-Xaver Menz.

Dem neuen Jahr kann die Stadt Bad Buchau wohl sorglos entgegenblicken. Die finanzielle Situation ist noch immer positiv, Konjunktur und Beschäftigungslage weiterhin stabil, urteilte Franz-Xaver Menz. Für 2019 rechnet der Kämmerer mit Gewerbesteuereinnahmen von einer Million Euro, was dem langjährigen Durchschnitt entspreche. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer setzt Menz mit 1,96 Millionen Euro etwas höher an als im Vorjahr (1,72 Millionen Euro). Insgesamt liegen die Steuereinnahmen im Planansatz bei 3,98 Millionen Euro (2018: 3,63 Millionen Euro), was laut Kämmerin Savita Christ 42 Prozent der Erträge im Ergebnishaushalt entspricht.

Platz 33 bei der Steuerkraft

Im kreisweiten Vergleich hat Bad Buchau seine Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr verbessert; statt auf dem zweitletzten Platz liegt die Stadt nun auf Platz 33 von 45 Kommunen – also immer noch im letzten Drittel. Zweitgrößte Einnahmequelle für die Stadt stellen denn auch mit 34 Prozent die Schlüsselzuweisungen des Landes dar, die für 2019 mit knapp 2,39 Millionen Euro angesetzt werden. Bad Buchau hängt am Tropf des Finanzausgleichs.

Im Ergebnishaushalt, der den Ressourcenverbrauch der Stadt abbildet, stehen diesen Erträgen eine ganze Reihe von Aufwendungen gegenüber. Die Personalkosten bilden dabei mit 3,18 Millionen Euro den größten Block (35 Prozent); knapp dahinter stehen die Transferaufwendungen – also Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsumlagen – mit rund 2,99 Millionen Euro. Hinzu kommen nach doppischem Haushaltsrecht erstmals die Abschreibungen, also der Werteverzehr für städtische Gebäude, Straßen und anderen Vermögensgegenständen, die insgesamt bei 1,4 Millionen Euro liegen.

Die Aufwendungen summieren sich auf knapp 9,15 Millionen Euro. Bei Erträgen von insgesamt 9,6 Millionen Euro steht damit unterm Strich ein Plus von 459 800 Euro – der erste doppische Haushalt ist somit ausgeglichen. Die Stadt ist in der Lage, ihren laufenden Betrieb und auch die Abschreibungen zu finanzieren, lebt also nicht von ihrer Substanz. „Entscheidende Größe“ in dieser Rechnung sind laut den Kämmerern jedoch Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteuer auf der einen, Kreis- und Finanzausgleichsumlage auf der anderen Seite: „Sie sind von außen gesteuert“, so die Kämmerer – das bedeutet: „Die Stadt hat darauf keinen Einfluss.“

Viele Pflichtaufgaben

Das Haushaltsjahr 2019 verspricht nichtsdestotrotz eine positive Entwicklung. Die beiden Kämmerer rechnen sogar mit einem Zahlungsmittelüberschuss über 1,36 Millionen Euro, der im alten System in etwa der Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht. Allerdings steht im neuen Jahr für Bad Buchau ein umfangreiches Programm an. Die Stadt investiert laut Planansatz rund 2,8 Millionen Euro, vor allem in die Schulen, in die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten, in die Abwasserbeseitigung und Stadtsanierung (SZ berichtete). Damit werde hauptsächlich der Pflichtbereich bedient, stellte Kämmerer Menz fest. „Für freiwillige Aufgaben bleibt dann relativ wenig Spielraum.“ Auch sonst seien keine großen Sprünge mehr drin. „Aber die Stadt wird sich ein Stück weit weiterentwickeln“, so Menz.

Zugriff aufs Girokonto

Finanziert werden diese Vorhaben teilweise aus Zuweisungen und erwirtschafteten Mitteln. Um eine Kreditaufnahme zu verhindern, ist aber auch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Dies ist vergleichbar mit dem Zugriff auf das Girokonto. Immerhin: Zum Jahresende verfügt die Stadt dann noch über liquide Mittel in Höhe von 4,26 Millionen Euro, weit über der Mindestliquidität von 208 733 Euro. Bad Buchau ist also nach wie vor liquide, das heißt in der Lage, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. „Der Start der Doppik sieht gut aus“, zog Kämmerin Christ ein Fazit. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren so weiter wirtschaften können.“