Weitere Helfer sind gesucht

Der Ökumenische Freundeskreis Asyl lädt am Samstag, 23. Februar, zum Spiele- und Begegnungsnachmittag mit Geflüchteten ein. Der Nachmittag bietet eine gute Gelegenheit zur Begegnung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen und findet von 15 bis 17 Uhr im Bischof-Sproll-Haus in Bad Buchau statt. Für Getränke und Kuchen ist gesorgt. Willkommen sind alle, die die Menschen kennen lernen möchten, die zu uns geflüchtet sind oder an einer Mitarbeit im Freundeskreis Asyl interessiert sind. Ganz besonders werden zur Zeit Menschen gesucht, die in der Mittwochs-Nachmittag-Betreuung mithelfen oder die mit Geflüchteten Schach spielen könnten. Ebenfalls suchen wir Personen, die zwei Jugendlichen beim Erlernen der deutschen Sprache behilflich sein könnten.