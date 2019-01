In der Neujahrsnacht waren Zerstörungswütige in Buchau unterwegs. Am Weg entlang des Mühlkanals (unweit der Wuhrkapelle) wurde ein Wegweiser samt Betonfundament aus dem Boden gerissen und in den Mühlkanal geworfen. Außerdem wurde der Weg mit Erdreich verunreinigt. Weitere Vorfälle dieser Art in Bad Buchau sind der Polizei nicht bekannt.