Die Gemeindeverwaltung Dürnau lädt zu einer Diashow am Dienstag, 6 März, mit Gottfried Schaffer aus Hörbranz am Bodensee ein. Das Thema: „Wasser in seinen Farben und Formen“. Bewusst wurde das Wasser in den Mittelpunkt der Diashow gerückt, da sich viele gar nicht mehr der großen Bedeutung des Wasser bewusst sind. Gottfried Schaffer beschäftigt sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit der Fotografie. Auf seinen Reisen interessieren ihn vor allem Menschen, Kultur und Natur. Er liebt es, auf kleine Details zu achten und sie mit der Kamera festzuhalten. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Dürnau.