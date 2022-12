Was feiern die Christen an Weihnachten?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mentorinnen der Gruppe 1+1 Mentoren aus Bad Buchau, UnterstützerInnen, Mütter und Kinder versammelten sich am Freitag vor dem 1. Advent im Evangelischen Gemeindehaus Bad Buchau um den Adventskranz. Uschi Jehle, Helga Meier und Brigitte Frosdorfer vom Leitungsteam begleiteten die Gruppe durch den Nachmittag.

Was ist Advent? und Was feiern die Christen eigentlich an Weihnachten? war das Thema der Begegnung. Ein Gespräch der Adventskranzkerzen namens Friede, Glaube, Liebe und Hoffnung mit einem Kind stimmte auf die Adventszeit ein. Anatol Lasarew begleitete die Gruppe anschließend beim Singen der Lieder „Wir sagen euch an…“ und „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Für alle verständlich erzählten die Mentorinnen das Lukasevangelium. Sechs Bildfolien verdeutlichten den gesprochenen Text. Mit Freude, Ideenreichtum und Sorgfalt gestalteten die Kinder und Erwachsene Sterne aus Tonpapier. Ein Imbiss mit Früchtepunsch und Zopfbrot war der gelungene Abschluss der Feier.

1+1 Mentoren ist ein ehrenamtliches Integrationsprojekt und begleitet Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Informationen über E-Mail an mentorenbadbuchau@web.de