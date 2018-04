Warten auf das „blaue Wunder“

Jugendliche „Steinzeit-Bauern“ der Federseegrundschule haben in den letzten Tagen den Faser-Leinsamen ausgesät und damit den Grundstock für das vierte „Blaue Wunder von Alleshausen“ gelegt.

Inzwischen schon fast Tradition ist die Leinsamenaussaat durch die jungen Steinzeitbauern der Federseegrundschule Alleshausen. Zum vierten Mal haben die Schüler in Kooperation mit Regina Lutz das Schulprojekt „Vom Samen bis zum Stoff“ begonnen, das in diesem Jahr auch vom Landesdenkmalamt begleitet werden soll. Von der Aussaat, über die Ernte bis zum Stoff haben in der Schule und zeitweise auch im Federseemuseum die Schüler an dem Leinen-Projekt gearbeitet.

In den Blick nahmen sie dabei die verschiedenen Arbeitsschritte von der Aussaat über das Raufen (Ernte) weiter mit Riffeln, Rösten, Darren, Brechen, Schwingen, Hecheln bis zum Spinnen und Weben von Leinenstoff. Und dies wohl ähnlich so, wie es die Steinzeitbauern am Federsee vor 5000 Jahren bei Alleshausen wohl auch gemacht haben. Ausgrabungsfunde belegen ebenfalls die Verwendung von Leinsamen und die Weiterverarbeitung des Flachses zu Stoffen auf bereits hohem Niveau.

Eine Schülergruppe, zum Teil in prähistorischer Kleidung, hat dieser Tage auf dem Acker bei Alleshausen zusammen mit Regina Lutz auf dem etwa 100 Quadratmetern Ackerstück den Faser-Leinsamen aus dem Ötztal ausgebracht. Regina Lutz hatte auch einige Zahlen und Fakten zum Flachsanbau parat. Die Zahl 100 zum Beispiel weist auf eine alte Wachstumsregel hin, die besagt, dass um den 100. Tag im Jahr die Saat ausgebracht muss, nach 100 Stunden im Boden fängt der Samen an zu keimen, und nach 100 Tagen über dem Boden kann der Flachs geerntet werden.

Schon bald wird das blau blühende Feld direkt am Federsee-Rundwanderweg zwischen Moosburg und Alleshausen wieder ins Auge stechen.

Die Flachsernte selbst wird wohl noch, je nach Wetter, drei bis vier Monate (100 Tage) auf sich warten lassen.