Warm-up in Bad Buchau für die Tour de Barock

Beim Warm-up am Freitag, 3. Juni, in Bad Buchau gibt es die Gelegenheit für Radfahrer, sich fr die Tour de Barock schon mal „warm zu radeln“. Wer mitfahren will, sollte um 17.30 Uhr zum Marktplatz kommen. Von dort starten die Radfahrer um 18 Uhr zu einer geführten Rundfahrt in die Umgebung von Bad Buchau. Die Tour ist für Radlerinnen und Radler aller Alters- und Fitnessstufen geeignet. Wer mitradelt, unterstützt damit das „Haus mit Herz“, wird Bürgermeister Peter Diesch in einer Mitteilung von Touristikmarketing Bad Buchau zitiert. Die Volksbank Ulm-Biberach spendet für jeden Teilnehmer 10 Euro, maximal 750 Euro. Bad Buchau ist eine von sechs Städten, in denen eine Warm-up-Tour angeboten wird. Veranstalter ist der Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried, mit Unterstützung der AOK und vieler befreundeten Firmen.. Wer beim Warm-up auf den Geschmack kam, kann sich für die Tour de Barock, die am 3. Juli in Bad Schussenried zusammen mit dem Parkfest der Bad Schussenrieder Vereine im Klosterareal stattfindet, anmelden. Die Radtour zählt außerdem auch für das Stadtradeln.