Wanderwoche des Schwäbischen Albvereins Bad Buchau

All das und vieles mehr bekamen wir während unserer Wanderwoche geboten. Eine Wanderwoche, die ihrem Namen alle Ehre machte. An fünf Tagen bestand die Möglichkeit seiner Wanderlust freien Lauf zu lassen. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite.

Fast allen Wanderungen gemeinsam war, dass sie in einem idyllischen Städtchen starteten, dann mehr oder weniger steil zunächst durch einen Weinberg und später im Wald bergan führten. Ziel war meist eine Burg, der Lohn für die Mühen waren wunderschöne Ausblicke auf die liebliche Landschaft des Elsass. So erwanderten und besichtigten wir die Drei Exen, eine Burgruine oberhalb von Eguisheim, die St. Ulrichsburg bei Ribeauvillé sowie Notre-Dame de Dusenbach, ein Wallfahrtsort und Kapuzinerkloster. Auch die Hochkönigsburg stand auf dem Programm. Sie konnte wahlweise mit dem Bus angefahren oder von unserem Hotel in St. Hippolyte aus zu Fuß erobert werden. Oben angekommen erwartete uns eine Burgführung. Hier erfuhren wir interessante Details zur Burggeschichte bis zum Wiederaufbau der Ruine durch Kaiser Wilhelm II. 1901 – 1908. Daher ist heute hier eine komplette und eingerichtete Burganlage zu besichtigen.

Ganz anderer Natur war unser vierter Wandertag. Vom Wanderparkplatz oberhalb der Stadt St. Marie-aux-Mines wanderten wir entlang einer ehemaligen Frontlinie des 1. Weltkrieges auf den Tête de Violu. Verfallene Schützengräben, Bombentrichter und Bunkeranlagen erzählen bis heute von dem grausamen Stellungskrieg zwischen Deutschen und Franzosen. Am Nachmittag ging es unter die Erde. Im ehemaligen Silberbergwerk Tellure hatten wir eine interessante Führung und im dazugehörigen Museum erfuhren wir noch mehr über das harte Leben der Bergleute.

Am nächsten Tag stand eine Stadtbesichtigung von Colmar auf dem Programm. Alternativ eine Wanderung um die Albert Schweitzer Stadt Kaysersberg.

Die Energie für die insgesamt 52 Wanderkilometer und 1810 Höhenmeter lieferte uns unser Hotel mit lecker-deftigem Essen und gutem Wein.

Dann war es wieder Zeit die Heimreise anzutreten. Doch ein Highlight wartete noch auf uns, der Besuch des Klosters Mont St. Odilie. Ein spiritueller Wallfahrtsort mit einem herrlichen Rundumblick auf das Elsass, die Rheinebene und den Schwarzwald.

Die Begeisterung und Zufriedenheit der 34 Teilnehmer dieser Fahrt, organisiert von H-J Walser, war vollauf berechtigt.