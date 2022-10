Die Ortsgruppe Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins bietet am Sonntag, 30. Oktober, eine ausichtsreiche Wanderung zum Hatzenturm bei Woöpertswende und in den Schussentobel bei Mochenwangen an. Die Gehstrecke beträgt zehn Kilometer und hat nur 100 Höhenmeter. Die Wanderung dauert, wie der Schwäbische Albverein schreibt, knapp drei Stunden. Abfahrt mit Fahrgemeinschaften ist um 12 Uhr beim Haus mit Herz, Schussenriederstraße 70, in Bad Buchau. Start ist am Parkplatz beim Sportplatz in Mochenwangen.Eine Schlusseinkehr ist ist geplant. Wanderführer ist Alfred Merkle. Gäste und Gastwanderer sind willkommen.