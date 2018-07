Wanderung rund um den Höchsten

Die Ortsgruppe OG Federsee aus Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins unternimmt am Sonntag, eine Halbtageswanderung rund um den Höchsten. Großartige Aussichten auf den Bodensee sind von hier aus sicher. Die 9,5 Kilometer lange Wanderung dauert rund drei Stunden und verläuft größtenteils auf Wald- und Feldwegen. Gute Schuhe sind erforderlich, Stöcke eher nicht. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in Fahrtgemeinschaften am „Haus mit Herz“. Schlusseinkehr ist im Berggasthof Höchsten. Wanderführer sind Rosi und Xaver Borst.