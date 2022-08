Wanderung auf dem Gehrenberg bei Markdorf

Die Ortsgruppe Bad Buchau des Schwäbischen Albvereins bietet am kommenden Sonntag, 4. September, eine abwechslungsreiche Wanderung mit vielen Aussichten auf den Bodensee über den Gehrenberg bei Markdorf an. Am Schluss gibt es noch einen Besuch des Gehrenberg-Aussichtsturms. Das schreiben die Mitglieder in einer Pressemitteilung. Auf der rund zwölf Kilometer langen Strecke werden etwa 250 Höhenmeter erwandert. Die Strecke verläuft auf ausgeschilderten Albvereinswegen. Abfahrt ist in Bad Buchau am Haus mit Herz um 10.30 Uhr. Wanderführer ist H-J Walser. Gutes Schuhwerk ist notwendig, Wanderstöcke bei Bedarf. Ein Rucksackvesper wird empfohlen.