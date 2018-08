Wanderung am Albtrauf bei St. Johann

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins wandert am Sonntag, 2. September, bei St. Johann zum Albvereinsturm „Hohe Warte“ und zu den „Höllenlöchern“. Die elf Kilometer lange Wanderung verläuft auf Albvereinswegen und -Pfaden und bietet verschiedene Aussichtsfelsen. Abfahrt ist in Fahrtgemeinschaften am Haus mit Herz in Bad Buchau um 10 Uhr. Die Anfahrt dauert rund eine Stunde. Für die Wanderung werden Stöcke empfohlen. Wanderführer ist Hans-Jürgen Walser. Gäste und Gastwanderer sind willkommen.