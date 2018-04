Wandertour am Maifeiertag

Die Maientour der Kolpingsfamilie Bad Buchau führt am Dienstag, 1. Mai, in die Federseenatur. Start ist um 10 Uhr am Bischof Sproll-Haus. Über den Volloch-Hof geht es nach Moosburg an den Wasserturm. Hier steht ab 11.30 Uhr der Marketender-Wagen. Für Fahrräder und E-Bikes bietet sich eine Tour um den See an. Bereits am Samstag, 28. April, treffen sich die Mitglieder ab 14 Uhr zum Maibaumkranzen im Städtischen Bauhof. Dafür sind noch weitere helfende Hände willkommen.