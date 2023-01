Wanderausstellung im Nabu-Zentrum Federsee

Nasse Moore sind Klimaschützer, schreibt das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee. In ihren Torfen speichern sie zweimal mehr Kohlenstoff als die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. Gleichzeitig lassen sich viele Moore nachhaltig nutzen. Unter diesem Thema steht die Ausstellung „Moore, Klimaschutz und Paludikultur“ des Greifswalder Moor-Zentrums, die ab dem 12. Januar als Wanderausstellung zu den Öffnungszeiten des Nabu-Zentrums bis Ende März in dessen Räumlichkeiten kostenlos zu sehen sind.

„Paludikultur, also die nachhaltige Nutzung feuchter Moorstandorte, ist ein Zukunftsthema, an dem intensiv geforscht wird“ sagt Katrin Fritzsch, Leiterin des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee. Biomasse von nassen Mooren lasse sich umwelt- und klimaschonend ohne Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion verwerten, etwa als Futter oder als Rohstoff für Baumaterialien, energetisch als Heizmaterial oder für Verpackungen. Durch den Ersatz fossiler Rohstoffe und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen werde das Klima doppelt geschützt, so die Ausstellungskonzeption des Greifswalder Moorschutz-Zentrums. Diese entstehen, wenn Moore zur Nutzung trockengelegt werden. Die Trockenlegung und nicht standortgerechte Nutzung von Mooren gehören laut Moorschutz-Zentrum zu den großen Treibern der Klimaerwärmung. Nasse Moore dagegen würden ungeheure Mengen an Treibhausgasen fixieren.

„Ein äußerst spannendes Thema, das in Norddeutschland auf Moorböden bereits erfolgreich in der Praxis erprobt ist“, erklärt Fritzsch. Nun gehe es darum, die Möglichkeiten der Paludikultur auch für Oberschwaben mit seinen völlig anderen Bedingungen – nämlich kleinflächigen Mooren – genau zu prüfen. „Wichtige Erkenntnisse dazu soll beispielsweise das im März 2022 gestartete Projekt des Nabu Baden-Württemberg „Naturvielfalt Westallgäu“ liefern. „Für Oberschwaben könnte in diesem Zusammenhang die Schaffung eines Biosphärengebietes eine Chance sein, weil dann Finanzmittel fließen“ sagt die Biologin.

Die wichtige Rolle der Moore beim Klimaschutz hervorzuheben ist aktuell auch Gegenstand einer Projektförderung der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg an das Nabu-Zentrum: Im Projekt „Moorschutz am Federsee im Zeichen des Klimawandels“ wurde eine Führung entwickelt, die interessierte Gruppen während der Projektlaufzeit noch bis Ende 2023 kostenlos buchen können.

Darüber hinaus bietet das Nabu-Zentrum ein öffentliches Führungsprogramm. Termine finden sich online unter www.nabu-federsee.de.