VW prallt auf Traktor: Beifahrerin verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr ist eine Frau in einem VW Golf erheblich verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Strecke Kanzach-Seelenwald bog ein Traktor mit einem angehängten Grupper (pflugähnliches Gerät) links in einen Feldweg ein. Ein nachfolgender VW Golf, der das landwirtschaftliche Fuhrwerk überholen wollte, erkannte dies zu spät und prallte heftig in das Ackergerät. Dabei wurde die Beifahrerin erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden.

Vor Ort waren neben der Polizei und Abschleppdienst auch die Feuerwehren aus Bad Buchau und aus Kanzach. Der Berufsverkehr war zeitweise stark behindert.