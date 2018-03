Vortrag und Hauptversammlung

Über Komplementärmedizin bei einem Prostatakarzinom handelt der Vortrag am Freitag, 16. März, zu dem die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bad Buchau einlädt. Referent ist Dr. Axel Eustachi, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzausbildung in Naturheilkunde und traditioneller chinesischer Medizin im Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde. Das Kompetenzzentrum ist Teil des Klinikums rechts der Isar in München. Der Vortrag mit Diskussion findet von 10 bis 11.30 Uhr im Großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau, Am Kurpark 1, statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Anschluss findet die jährliche Mitgliederversammlung der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe von 11.30 bis zirka 12.30 Uhr statt. Anschließend treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Mittagessen. Die Tagesordnung: Begrüßung mit Protokoll der Mitgliederversammlung 2017; Jahresbericht und Rückschau des Vorsitzenden; Kassenbericht; Kassenprüfung; Aussprache und Entlastung des Vorstands; Wahlen der Nachrücker für den Beirat; Anträge (müssen schriftlich zwei Wochen vor Versammlung beim Vorsitzenden eingereicht werden); Verschiedenes und Vorschau auf das Programm 2018 mit Jubiläum 15 Jahre Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bad Buchau amn 14. September 2018.