Vortrag über Juden in Buchau

Die Volkshochschule Donau Bussen bietet am Mittwoch, 26. Oktober, in der St.-Gerhard-Kapelle um 18 Uhr einen Vortrag zum Thema „Juden in Buchau“ mit Charlotte Mayenberger an. Dies schreibt das Team der Volkshochschule.

Buchau, heute Bad Buchau, war über einige Jahrhunderte Heimat jüdischer Mitbürger. Laut Mitteilung waren sie ganz entscheidend an der wirtschaftlichen Entwicklung von Buchau beteiligt. Betriebe in der Textilherstellung und -verarbeitung waren Hauptarbeitgeber und ihre Besitzer angesehene Bürger in der Stadt. In den Vereinen waren Juden und Christen befreundet und aktiv im Gemeindeleben engagiert.

Dies änderte sich mit der Machtergreifung Hitlers. Waren die Auswirkungen der Verordnung anfangs nur gering zu spüren, änderte sich dies mit dem Auftreten eines neuen Ortsgruppenleiters und der Zerstörung der Buchauer Synagoge. Damit war auch einem großen Teil der jüdischen Bevölkerung klar, dass das über Jahrhunderte gewachsene Zusammenleben zerbricht und ab 1939 wanderten viel Familien aus.

Der Vortrag gibt Einblick in die Entstehung und Entwicklung dieser Gemeinde mit ihren Synagogen, dem jüdischen Friedhof und dem Nachbardorf Kappel. Anhand einiger Biographien wird auch auf das Schicksal der jüdischen Mitbürger eingegangen. Der Vortrag kostet vier Euro.