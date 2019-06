Vortrag mit Diskussionsrunde

Für einen Vortrag am Freitag, 14. Juni, hat die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bad Buchau-Federsee Professor Dr. Ambros J. Beer, den Ärztlichen Direktor an der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Ulm, gewinnen können. Er spricht über das Thema „Aktuelle nuklearmedizinische Methode zur Erkennung, Verlaufsbeurteilung sowie zur Therapie des Prostatakarzinoms“. Der Vortrag richtet sich besonders an Männer, die von Prostatakrebs im Anfangsstadium betroffen sind. Eingeladen sind aber alle interessierten Männer mit Ehefrau/Partnerin, Kur- und Feriengäste, Patienten der Federsee- und Schlossklinik. Im Anschluss des Vortrags ist eine Diskussionsrunde geplant und es gibt Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Der Vortrag findet ab 10 Uhr im großen Saal des Kurzentrum Bad Buchau statt, Am Kurpark 1.