Vortrag: „Die große Kraft des Lachens“

Auf „Die große Kraft des Lachens“ weist Referentin Elisabeth van der Linde bei ihrem Vortrag am Mittwoch, 14. November, hin. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Federseeschule Bad Buchau,Am Bahndamm 3. Zum Inhalt: Kinder lachen grundlos und sie lachen oft. Erwachsene lachen, wenn es einen Grund gibt und eher selten. Dabei hat das Lachen echte Sprengkraft: Es sprengt Grenzen zwischen Menschen unterschiedlichster Auffassung und sogar unterschiedlichster Kulturen und es kann sogar Grenzen in der Hierarchie sprengen. Lachen hat auch körperliche Aspekte, es trainiert zahlreich Gesichtsmuskeln und Muskeln, die für die Atmung wichtig sind. Mittlerweile gibt es eine Lachtherapie, Lachyoga und sogar in der Kirche spielte das Lachen mit dem Osterlachen eine große Rolle. Die große Kraft des Lachens sollen auch die Besucher des Vortrags am eigenen Leib spüren.