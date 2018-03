Vortrag über Prostatakarzinom

Dr. med. Axel Eustachi hält am Freitag, 16. März, um 10 Uhr im Kurzentrum Bad Buchau einen Vortrag zum Thema „Komplementärmedizin bei Prostatakarzinom“. Veranstalter ist die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bad Buchau-Federsee. Eustachi ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer Zusatzausbildung in Naturheilkunde und traditioneller chinesischer Medizin und arbeitet im Kompetenzzentrum für Komplimentärmedizin und Naturheilkunde. Das Kompetenzzentrum ist Teil des Klinikums rechts der Isar, München. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der Gesundheitsförderung, der Untersuchung von Nutzen, Wirksamkeit und Sicherheit von Naturheilverfahren und Komplimentärmedizin sowie in der Entwicklung von Konzepten und Instrumenten zur Verbesserung der gesundheitsorientierten und patientenzentrierten Versorgung. In diesen Bereichen sind zahlreiche Studien abgeschlossen.