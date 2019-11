Vorgeschmack auf die Fasnet

Die Narrenzunft Moorochs lud wie immer am Samstag vor dem 11.11. zum jährlichen Ball der Saison ins Kurzentrum ein. Ein abwechslungsreiches Programm gelang den Machern des Balls für die Besucher aufzustellen, die allerdings etwas zahlreicher hätten sein können.

Zwar ist der Ball der Saison keine Fasnetsveranstaltung, aber närrisch angehaucht ist das Programm auf jeden Fall. Bei der Gästebegrüßung durch Moderatorin Heidi Fechter war es nicht zu überhören und zu übersehen dass es dagegen geht. Zunftmeister Uwe Vogelgesang begrüßte dazu auch die Abordnungen der Gabelzünfte . Eine erste Tanzrunde mit „The Wondeers & Sandy“ stimmte dann auch auf den Ballabend ein. Eines der Ball-Highlights war die Showtanzgruppe der Sportfreunde Illerrieden mit einer Schattenwandperformance. Die Love Story zeigte ein jungen Mädchens, das ihre verloren geglaubte große Liebe in den verschiedensten Ländern der Erde suchte. Die Schattenbilder wurden von menschlichen Körpern auf einer sechs mal acht Meter großen Rückprojektionsleinwand geformt und aufgebaut und ergaben eine perfekte Illousion. Die Darbietung der Illerrieder Formation „Active Eight – Shadow Stories“ bezauberten und amüsierten zugleich das Ballpublikum.

Zwischendurch brachte die Steelband „Kolibris“ mit ihren Fasstrommeln karibische Stimmung in den Saal, bevor die Brauchtums-Kindergruppe der Narrenzunft mit einem immer schön gemachten Sketch die Entstehung der Zunftmasken aufzeigte der vor allem auch für die Kur-und Feriengäste interessant war, gab es doch immerhin Masken und Häs der Zunft zu sehen. Nach einer weiteren Tanzrunde, was die Gäste gerne annahmen, konnten Carmen Sanna und Elke Ruetz in einem lustigen Sketch Einblicke in ein Wartezimmer beim Arzt geben. Wobei die Tipps der beiden, welcher Arzt wohl was behandeln kann, nicht ganz ernst zu nehmen waren. Bei Ohrenschmerzen empfahlen die Damen den Orologen, bei Darmproblemen den Dermatologen und wenn das Hinterteil schmerzt sei wohl der Arschäologe zuständig.

Schon der Auftakt des halbstündigen Auftritts der Gebrüder Malkmus vom Bodensee brachte tolle Stimmung in den Saal. Und beim zweiten Lied sprang der Funke auf die Besucher über und alles klatschte mit. Gleich auf Anhieb gelang es den Brüder Gregor und Simon mit Gitarre mit ihrem wunderschönen zweistimmigen Gesang das Publikum perfekt einzubinden und zu Zwischenbeifall zu erheitern. Tiefgründige Texte aus vielen ,meist selbst erlebten, Lebensbereichen, kamen beim Publikum gut an. Mit einer der großen Hits der beiden „So isch d’ Mama“ stammte wohl aus der Zeit, als die beiden in einer WG wohnten und sicher manchmal froh gewesen wären, wenn Mama die Wäsche gemacht hätte. Beim „Guten-Morgen-Song“ durften die Ballgäste kräftig „mitgrölen“. Erst nach mehreren Zugaben durften die beiden die Bühne verlassen. Beim großen Finale fanden sich noch einmal alle Künstler auf der Bühne ein und es kam, was immer bei den Moorochsen kommt, die Moorochsenhymne wurde von den Kolibris angestimmt. Alles sang und schunkelte kräftig mit, wenn auch noch keine Fasnet war.