Vorgeschichte praktisch (be)greifen

Die Saison nähert sich dem Ende, in der das Federseemuseum mit der aktuellen Sonderausstellung besonders Familien und Kinder angesprochen hat. Am Allerheiligen-Feiertag, Donnerstag, 1. November, richtet deshalb das Vermittlungsprogramm noch einmal den Fokus auf die Kinder.

Um 14 Uhr freuen sich die ArchäoKids vom ganz jungen Museumsteam auf viele neugierige Besucherkinder, um mit ihnen gemeinsam das Freigelände und die Steinzeit zu erkunden. Zirka 30 Minuten sind sie unter sich und entdecken das Leben in einer längst vergangenen Zeit. „Auf Augenhöhe“ und gut verständlich – und ohne Eltern, versteht sich. Ganz nach der Devise: Liebe Erwachsene, bitte nicht stören, das hier ist Kindersache.

Anschließend geht es aktiv weiter für die Kids. Patrick Geiger vom Museumsteam hat eine spezielle Kinderwerkstatt für neugierige Besucherkinder vorbereitet. Sehr kreativ und eindrucksvoll wird hier das Leben der Kinder in der Vorgeschichte mit vielen Themen beleuchtet. Wie haben Kinder früher gelebt, was haben sie gegessen und was hatten sie anzuziehen? Was haben sie den ganzen Tag über gemacht - hatten sie Spielzeug und was half gegen Zahnweh? Antworten auf all diese Fragen werden am Sonntagnachmittag sehr praktisch angegangen. Dazu gibt es jede Menge zum selber machen und auszuprobieren. Eine ideale Gelegenheit, die Vorgeschichte so leichter zu begreifen.

Um 15 Uhr können sich alle Besucher einer „Open-Air“-Führung durch das archäologische Freigelände anschließen. Hier, inmitten einer imposanten Moorlandschaft, präsentiert das Museum spannende Szenen aus dem Leben der Rentierjäger, Pfahlbau-Spezialisten und frühen Kelten. Neben den bekannten 1:1-Rekonstruktionen der Hauser aus der Stein- und Bronzezeit berichtet ein eiszeitlicher Jagdplatz von Menschen, die vor 15 000 Jahren Rentiere und Wildpferde erlegten, eine Fischfanganlage aus frühkeltischer Zeit veranschaulicht die raffinierten Fischfangmethoden zu Beginn der Eisenzeit.

Dieser Kindernachmittag setzt den Schlusspunkt einer Veranstaltungsreihe, welche in dieser Saison speziell auf Kinder ausgerichtet war.