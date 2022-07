Von wertvollen Opfern und ungewöhnlichen Riten

- Sie opferten kostbare Gegenstände und sogar Menschen, benutzten viele kultische Symbole und lebten tagtäglich ihren Glauben. Am Sonntag, 24. Juli, stellt Rosemarie Stadler von 12 bis 17 Uhr die Spiritualität der Menschen vor rund 3000 Jahren vor und erläutert den Glauben in der Bronzezeit. Viel ist über die Menschen der Bronzezeit bekannt, besonders über ihren Kult. Am Federsee finden sich unzählige Gegenstände mit rituellem Hintergrund wie Gefäße in Vogelform, Sonnenverzierungen oder sogenannte Mondidole. Aber auch besondere Opfer wertvoller Gegenstände wie Schmuck oder sogar Menschen wurden dargebracht. Der Alltag war durchdrungen von Spiritualität, schließlich waren die Gemeinschaften stark von der sie Natur abhängig und versuchten durch Gaben und Riten Einfluss zu nehmen. Rosemarie Stadler zeigt auf, welche Vorstellungen die bronzezeitlichen Menschen prägten und wie früher der Glauben gelebt wurde. Dabei spannt sie den Bogen vom Federsee bis in den Orient und lässt den opulenten Kult einer wegbereitenden Epoche wieder aufleben. Foto: Federseemuseum