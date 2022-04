Von Feuervögeln und Feuerteufeln

Im Federseemuseum in Bad Buchau dreht sich am Tag der Arbeit, 1. Mai, alles ums Feuer: Dabei werden von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr nicht nur Funken sprühen und Flammen lodern, sondern auch geheimnisvolle Märchen dieses Thema von einer neuen Seite beleuchten. Das kündigt das Museum in einem Schreiben an.

Lebenswichtig aber auch zerstörerisch – Feuer war schon seit Anbeginn der Menschheit ein zentrales Element. Daher ist es kaum verwunderlich, dass vom Steinzeit- bis zum heutigen Elektro-Feuerzeug die Herstellung immer weiter optimiert wird. Gleichzeitig spielt dieses Element in Geschichten und Märchen eine große Rolle. Von Generation zu Generation weitergegeben, wurden sie weiter ausgeschmückt und haben sich teilweise bis in die Gegenwart erhalten. Am 1. Mai kommen beide Themen im Federseemuseum groß raus: Während von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr vorgeführt wird, mit welchen Techniken durch die Jahrtausende Feuer entzündet wurde, werden gleichzeitig besondere Märchen rund ums Feuer erzählt, die in geheimnisvolle Welten entführen.