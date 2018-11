Von der Kiesgrube zur Sportanlage

Im 90. Jahr seines Bestehens hat der SV Betzenweiler fast den Sprung in die Fußballbezirksliga geschafft. Auch im Freizeitsport ist der Verein gut aufgestellt.Wie sich der Verein im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, schildert die Festschrift zum Jubiläum, aus der hier auszugsweise zitiert wird.

Arbeiter der Firma Brobeil, weiß die Chronik, weckten die Fußballbegeisterung in Betzenweiler. Schon 1922 soll es eine Mannschaft gegeben haben, die sich in Ermangelung eines Sportplatzes zum Kicken mit frisch gemähten Wiesen behelfen musste. Treibende Kraft in der Anfangszeit war Julius Mattmann, Spieler und Vorstand in Personalunion. Als in der alten Kiesgrube, auf dem heutigen Grüngutplatz der Gemeinde, ein ständiges Spielfeld hergerichtet werden konnte, weitete sich der Spielbetrieb aus. Die Anmeldung beim Württembergischen Fußballverband markierte 1928 das Geburtsjahr des Vereins. Die Gegner kamen hauptsächlich aus Bolstern, Braunenweiler, Daugendorf, Dürnau, Mittelbiberach, Reute, Oggelshausen und Unlingen. Zeitweilig konnten drei Mannschaften, davon ein Jugendteam, aufgestellt werden. Mit dem Pokalsieg 1931 in Oggelshausen feierte der SV Betzenweiler einen seiner ersten sportlichen Erfolge.

Wegen Personalmangel – ein Problem, mit dem der SVB in seiner Geschichte immer wieder zu kämpfen hatte – wurde in den Vorkriegsjahren auf die Teilnahme an Meisterschaften verzichtet und während des Kriegs der Spielbetrieb ganz eingestellt. Im Mai 1945 fanden sich ehemalige Spieler, Evakuierte, Flüchtlinge und junger Nachwuchs zu einer Mannschaft zusammen und nahmen den Spielbetrieb wieder auf. 1948 wurde der SV Betzenweiler wiedergegründet und um die Sparten Leichtathletik und Tischtennis erweitert. Den ersten großen Erfolg verbuchten die Kicker mit der B-Klassenmeisterschaft 1951/52 auf dem neuen Sportplatz im Kirchöschle. Der ehemalige Löwenwirt Georg Holl hatte dem Verein dafür eine Wiese neben einem gemeindeeigenen Grundstück zur Verfügung gestellt. Nach der Neueinteilung der Spielklassen stieg Betzenweiler gleich in die B-Klasse auf und wurde hier ungeschlagen Herbstmeister. Nach drei Jahren kam der Abstieg in die C-Klasse. Wegen des ständigen Spielermangels wurde der Betrieb von 1964 bis 1966 eingestellt. Auch danach konnte der kleine Kader nicht um die Meisterschaft mitspielen.

Sportliche Weiterentwicklung

Mit viel Geld und auch Eigenleistungen konnte der Verein Mitte der 1970er-Jahre am jetzigen Standort bessere Platzverhältnisse schaffen. Mit verstärktem Kader folgte auch im sportlichen Bereich eine Weiterentwicklung. 1987 wurde das Sportheim gebaut und 1990/91 neben dem Hauptfeld ein großer Nebenplatz mit Flutlicht angelegt, im Rahmen der Dorfsanierung außerdem ein Parkplatz. Nach der Meisterschaft 1956 schaffte der SV Betzenweiler 1996 in einem kampfbetonten Relegationsspiel gegen den SV Oggelshausen den zweiten Aufstieg in der Vereinsgeschichte. Vor allem wegen des Spielermangels erfolgte 2000 der Abstieg in die B-Klasse. Allmählich trug dann die Jugendarbeit ihre Früchte. Einer „blutjungen Truppe“, vermerkt die Chronik, gelang es, sich im vorderen Tabelelndrittel zu etablieren. Mehrfach schaffte man es in die Relegation. 2015 schließlich gelang mit der Meisterschaft der Aufstieg in die Kreisliga A. Gleichzeitig holte die 2. Mannschaft den Titel in der Reserverunde. 2016 gewann Betzenweiler erstmals in der Vereinsgeschichte den Federseepokal. In der vergangenen Saison schaffte es das Team auf Platz zwei – und musste sich dann im Aufstiegsspiel geschlagen geben.

Der SV Betzenweiler legt Wert auf seine Jugendarbeit. Rund 40 Jungen und drei Mädchen spielen in den Jugendmannschaften. Gespielt wird meist in Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen.

Doch der SV Betzenweiler ist nicht nur Fußball. Bereits seit 1976 gibt es eine aktive Frauenturnabteilung. Mit dem Bau der Mehrzweckhalle 2009 strukturierte sich der SV Betzenweiler um. Im Bereich Freizeitsport gibt es seitdem ein bunt gemischtes Angebot. Die älteren Herren beteiligen sich am Freizeitfußball. Die Nachfrage nach Badminton war so groß, dass bald ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden musste. Volleyball wird in einer Jugend- und einer gemischten Gruppe betrieben. Kinderturnen wird in zwei Gruppen angeboten, ebenso das Frauenturnen. Und gut angenommen wird der Kurs zur Vorbeugung von Rückenbeschwerden.