Von der faszinierenden Kunst des Schmiedens

Schon seit Gezeiten begleitet der Funkenschlag der befeuerten Esse, glühendes Eisen, der Schlag des Hammers auf den Amboss und das Zischen des abzukühlenden Stahls die faszinierende Kunst des Schmiedens. Beim Familiensonntag auf der Bachritterburg Kanzach am 2. September wird ein Schmied von 13.30 bis 16.30 Uhr sein Handwerk demonstrieren. Wie üblich, dürfen die Besucher am Familiensonntag jedoch selbst mit Hand anlegen. Große und kleine Kinder dürfen sich an kleinen Schmiedearbeiten versuchen

Wie haben die Ritter früher mit dem Schwert gekämpft? Wie wird überhaupt eines hergestellt? Diese und viele andere Fragen sollen an diesem Familiensonntag beantwortet werden, an dem sich alles um Schwertkampf und die Metallbearbeitung dreht. Ein Experte der Hohentwieler Klingenkunst möchte Tipps und Tricks im Umgang mit dem Schwert vermitteln. Das Mitmachangebot ist – wie immer an den Familiensonntagen – im Eintrittspreis enthalten.

Wie an jedem Sonntag findet um 14 Uhr die freie Kurzführung durch den Wohnturm statt. Besucher haben so beste Gelegenheit, einen kleinen Einblick in die Welt eines Niederadligen zu bekommen.