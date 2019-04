Von der Carnegie Hall in den Goldenen Saal

Natalia Anchutina ist Russlands erste Preisträgerin für Domra, dem russischen Lauteninstrument. Am Sonntag, 14. April, ist sie zusammen mit ihrem Klavierpartner Lothar Freund im Schloss Bad Buchau zu Gast. Unter dem Titel „DomraPiano – Mit russischer Seele, Saitenmalerei" erklingen ab 17 Uhr im Goldenen Saal Originalwerke russischer Komponisten, aber auch Transkriptionen der klassischen Konzertliteratur. Im Februar 2017 konzertierten die beiden Musiker in der berühmten Carnegie Hall in New York. Nun sind sie wieder auf großer Deutschlandtournee.