Von den Ursprüngen der Religion

Auf das Thema Religion richtet sich am Sonntag, 2. Juni, von 12 bis 17 Uhr das „Spotlight“ im Federseemuseum. Rosemarie Stadler ist Expertin in puncto Religion und Kult der Bronzezeit. Als Living-History-Darstellerin agiert sie im bronzezeitlichen Gewand einer Priesterin, das sie nach eigens recherchierten historischen Vorlagen hat anfertigen lassen. Mit ihr begeben sich die Besucher auf eine kulturhistorische Spurensuche: von der Bedeutung göttlicher Schiffe und dem ewigen Kreislauf der Sonne, über den „Wasservogel“, prominentestes Beispiel religiöser Symbolik, bis hin zur Interpretation von Speichenrad und Radkreuz. Als Amulett und Glücksbringer war das Radkreuz massenhaft im Umlauf und selbst auf Felsbildern allgegenwärtig. Und das weit über Europas Grenzen hinweg bis in die Gefilde des Vorderen Orients.

Doch wie lässt sich die Religiosität der vorzeitlichen Menschen auch ohne überlieferte Schriftsprache überhaupt erschließen? Auf die Frage nach ihrer Spiritualität und den Ursprüngen der Religion nähert sich der Besucher mit Stadler heiligen Orten, sakralen Stätten und Kultplätzen der Menschheit. Einzigartige Exponate, die in der Dauerausstellung zu sehen sind, binden die Besucher dabei in ein weitgespanntes religiöses Spektrum ein, das für den Glauben und die Wurzeln heutiger Religion eine wichtige Rolle spielen.

Wie jeden Sonn- und Feiertag gibt bietet das Museum von 13.30 bis 16.30 Uhr Einbaumfahren, Speerschleudern und Stockbrot backen an. Um 15 Uhr gibt es eine kostenlose Führung im Freigelände.