Vollsperrung in Bad Buchau

In Bad Buchau beginnen am Dienstag, 25. Mai, die Tiefbauarbeiten für die Sanierung und Umgestaltung eines Teilabschnitts der Wuhr- und Riedlinger Straße beginnen. Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen, beginnend auf Höhe der Einfahrt Auf dem Bahndamm bis zur Badhausstraße. Außerdem werden die beiden Bushaltestellen bei der Wuhrkapelle barrierefrei umgebaut und der Straßenraum neu gestaltet.

So lange dauert die Maßnahme

Bei der Tief- und Straßenbaumaßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von Land und Stadt, wobei sich die städtischen Arbeiten auf die Ver- und Entsorgungsleitungen, Gehwegen und Bushaltestellen konzentrieren und das Land die Fahrbahndecke auf eine Länge von 1000 Metern bis etwa zur Firma Kessler hin erneuert. Die Baukosten betragen rund eine Million Euro. Die Fertigstellung ist bis Ende September 2021 geplant.

Bis Ende September ist in Teilabschnitten eine Vollsperrung der Wuhr- und Riedlinger Straße im Zuge der L 270 notwendig. Der erste Teil der Straßensperrung betrifft den Bereich von der Zufahrt Auf dem Bahndamm bis zur Einfahrt der Badhausstraße. Der überörtliche Verkehr wird großräumig umgeleitet und der innerörtliche Verkehr, etwaig zu den Märkten in Kappel über die Umgehungsstraße.

Der Busverkehr zu den Haltestellen bei der Wuhrkapelle und im Gewerbegebiet kann nicht aufrecht erhalten bleiben. Es werden für die Linien 272 und 280 Ersatzhaltestellen in der Kapellenstraße/Kreuzung Badhausstraße (bei der Feuerwehr) und in der Oberbachstraße/Kreuzung Gemeindebeunden, sowie für die Linie 11 in der Straße Auf dem Bahndamm/Abzweigung Möwenweg eingerichtet. Weitere Informationen zum Busverkehr gibt die Firma Diesch unter Telefon 07582/93160.