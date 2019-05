Ein volkstümliches Kurkonzert gestaltet die Musikkapelle Oggelshausen am Freitag, 17. Mai, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau. Das Program hat einige Solostücke unter anderem für Trompete („Zwei Mexikaner in Böhmen“), Tuba („BASSt scho’“) und Bariton („Bariton in der Nacht“) zu bieten. Mehrere, neu ins Repertoire aufgenommene Polkas und Walzer runden das Programm ab. Unter der Leitung von Petra Diodone kommen darüber hinaus bekannte Werke wie etwa ein Medley der Sängerin Nena sowie der Konzertmarsch Sympatria zur Aufführung.