Vogelkonzert im Moorwald

Frühaufsteher belohnt das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee am Sonntag, 28. April, mit einer Vogelstimmenführung in den Moorwald Banngebiet Staudacher. Start ist um 7 Uhr am Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Führungsleiter Siegfried Frosdorfer stellt die gefiederten Solisten im Vogelkonzert vor. Ziel der morgendlichen Vogelstimmen-Exkursion ist der Moorurwald im Banngebiet Staudacher. Mit seinen umgestürzten Bäumen, der vielfältigen Strauchschicht und den verschiedensten Baumarten ist er ein idealer Lebensraum für viele Singvögel. Frühmorgens lässt sich hier im Frühling ein bezauberndes Vogelstimmenkonzert erleben – unter fachkundiger Anleitung ein doppelter Genuss. Bei der zweistündigen Führung werden die Führungsgäste die Stimmen verschiedener Solisten im Konzertsaal Bannwald kennenlernen: die kräftigen Balzgesänge des Buchfinks, die zart perlenden Einwürfe des Rotkehlchens, das Solo von Zaunkönig und Heckenbraunelle, den Taktgeber Zilpzalp, als Untermalung den Trommelwirbel der Spechte. Nabu-Mitglieder erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Wer hat, kann gerne ein Fernglas mitbringen.