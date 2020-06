14 Storchenbruten sind im Federseegebiet bekannt. Davon wurden in zehn Horsten 24 Jungstörche beringt. Dies entspricht einem Bruterfolg von 2,4 Jungen je Brutpaar. Auf der Schlossklinik in Bad Buchau stehen sogar vier Jungstörche im Nest.

Die beiden Nester in Oggelshausen haben jeweils drei Junge. Auf den drei Storchennestern in Tiefenbach wurden insgesamt sieben Junge ausgebrütet. Der Legebeginn lag bei allen Bruten zwischen dem 20. März und dem 16. April.

Beim Bad Buchauer Horst am Wackelwald konnte nicht beringt werden. Hier sitzen zwei Junge im Nest. Auf dem Strommast in Seekirch am nördlichen Ortsrand begann das Storchenpaar erst um den 16. April mit der Brut. Hier wurde auch nicht beringt. Der Brutbeginn auf dem alten Pfarrhaus in Seekirch war am 11. April. In Alleshausen auf dem Trafohäuschen gab es keine Brut.

Darüber hinaus wurden auch in Bad Schussenried, Reichenbach, Ahlen und in Stafflangen am Ayweiher Jungstörche beringt. Die Beringungen geschahen in Zusammenarbeit von dem Storchenbeauftragten Rainer Deschle, der Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee und der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs. Das Beringerteam bestand aus Konrad Frosdorfer, Rainer Sobel und Michael Bacalja. Alle drei sind sowohl ausgebildete Beringer als auch Feuerwehrleute der Bad Buchauer Wehr.