Vier Tage gelebte Gemeinschaft im Schnee

Frau Holle hat es gut mit den Skifahrern der Gemeinschaftschule Bad Buchau gemeint, die nun bereits zum dritten Mal ihre Ski-Intensiv-Tage auf dem Bewegungsberg Golm im wunderschönen Montafon verbrachten. Sie bescherte den 16 Kindern und Jugendlichen der Jahrgänge 5 bis 9 sowie den beiden begleitenden Lehrern Xaver Vogel und Maria Huber einige Zentimeter feinsten Pulverschnee, der alle Beteiligten schnellstmöglich auf die Piste lockte.

Unter dem Motto „Spuren legen, folgen und interpretieren“ startete die Gruppe in die Ski-Intensiv-Tage. Beschert wurde ihr ein perfektes Kaiserwetter, das jedes Skifahrerherz wunschlos glücklich machte. Da ein Großteil der Schüler bereits zum wiederholten Mal mit von der Partie war, genügte eine kurze Gebietserkundung mit Skilehrer Xaver Vogel, bevor sich die ersten in altersgemischten Kleingruppen aufmachten, um das Erlernte beim freien Fahren im Skigebiet zu vertiefen. Die erfahrensten Skifahrer wagten sich sogar an die einzige schwarze Piste des Skigebiets, die mit einem Gefälle von 70 Prozent eine der steilsten Pisten im Land ist. Die Anfänger arbeiteten sich mit viel Ausdauer und Geschick innerhalb weniger Tage von ersten Gleit- und Bremsversuchen über einige Kurven am Anfängerlift vor bis zu den großen Pisten der blauen und roten Kategorie.

„Groß hilft Klein“ war gelebte Selbstverständlichkeit, nicht nur auf der Piste, wo ältere Jugendliche als Guides für Kleingruppen fungierten, sondern auch beim gemeinsamen Gepäcktransport in den Liftgondeln, beim Anlegen der Ausrüstung oder beim Tisch abräumen nach dem Essen. Hierbei wurde so manche Freundschaft über die Altersstufen hinweg geknüpft, die nur durch die hitzigen Kartenspielduelle am Abend auf die Probe gestellt wurde.